Després de la bona acollida de la primera edició, l’any passat, la regidoria de Cultura de Solsona repetirà enguany el circuit artístic en aparadors Mira l’Art, que es durà a terme entre els mesos de novembre i gener. Amb aquest objectiu, l’organització fa una crida a artistes de la comarca que vulguin afegir-se a la iniciativa per exposar-hi el seu treball, ja que s’incrementaran els espais del recorregut. Segons el consistori, els autors de l’any passat han manifestat el seu interès a repetir l’experiència.

L’any passat, una desena d’aparadors d’establiments, locals buits i instal·lacions culturals de la ciutat van mostrar obres de pintura, gravat, il·lustració i escultura d’artistes solsonins. S’hi van veure les firmes de Claustre Cuadrench, Anna Terricabras, Aurembiaix Sabaté, Ramon-Àngel Davins, Pau Reig, Joma, Nicola Roca, Aleix Albareda, Domènec Marmi, Sessa Casserras, Jaume Cuadrench, Lurdes Santamaria i Jaume Roure. Els artistes del Solsonès que estiguin interessats a prendre part en la segona edició de Mira l’Art poden contactar amb l’organització fins al 30 de setembre per correu electrònic a cultura@ajsolsona.cat. La regidoria de Cultura i els participants de la primera edició la van valorar molt positivament. Va funcionar com a plataforma per apropar la creació artística a la ciutadania i també per facilitar als artistes arribar a més públic.