Odèn ha pogut tornar a veure després de dos anys d’absència les evolucions de pastors, gossos i ramats en el tradicional concurs de gossos d’atura celebrat a l’Era del Piló del Montnou. Una quinzena edició després del parèntesis forçat per la pandèmia, que va reunir pastors d’arreu de Catalunya i també del País Basc, Aragó, el País Valencià i França.

Aquest any hi van assistir pastors de renom com Juli Bayot, campió d’Odèn l’any 2012 i 2019, o José María Pleguezuelos, campió de Catalunya els anys 2008, 2013 i 2016. Ara bé, en aquesta edició el protagonisme se l’han endut sobretot pastors aragonesos. I és que el guanyador d’enguany, ha estat José Ángel Escaño, de La Muela (Saragossa), el segon, Dani Sánchez, de Pastriz (Saragossa) i el tercer, Moisès Tarrés, de Viladrau.

Després de dos anys sense concurs per la covid, tothom tenia moltes ganes de represa i es va celebrar un certamen amb el format tradicional. La prova més evident de com s’esperava aquest retorn a la normalitat va ser el nombrós públic que es va reunir a Odèn per seguir les habilitats de pastors i gossos amb els ramats. Així, per exemple, es va mantenir la prova de deu minuts que consisteix en un pastor que guia el gos a través d’una sèrie d’obstacles per aconseguir conduir el ramat fins a tancar-lo al corral. D’aquesta forma s’exhibeix el nivell d’ensinistrament dels cans i un jurat format per pastors de la comarca l’avaluen. La Comissió del Concurs de Gossos d’Atura del Montnou, formada pels veïns de la zona, és l’encarregada de l’organització de tot el concurs.