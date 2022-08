La reforma per millorar la plaça del Camp i alhora potenciar l’accessibilitat al que és l’espai que acull el mercat ambulant de Solsona ja té data d’inici. Arrencaran el 26 de setembre del 2022, quan es formalitzarà l’acta de replanteig de les obres. A partir de llavors, es preveu que les reformes estiguin llestes per a la seva recepció en un termini d’onze setmanes, és a dir, a mitjan mes de desembre.

El projecte s’ha adjudicat a l’empresa Estany 2011, SL, de Solsona, a través del sistema de concurs fixat pels projectes amb suport dels fons europeus NextGeneration. En concret, l’Ajuntament ha adjudicat les obres per 205.699 euros amb IVA, un import 22.000 euros inferior al pressupost amb qupe va sortir a licitació.

La plaça del Camp ha variat poc des que es va urbanitzar per primera vegada i manté elements dels inicis dels anys 70. Per això es preveu reformar els ferms i acabats de l’espai públic i de la xarxa de clavegueram actual. La zona a remodelar constituirà l’espai de plaça no ocupat per parcs infantils i delimitat pel vial que l’encercla.

També es vol eliminar el desnivell entre les diferents superfícies que té la plaça. El nou paviment del centre serà de peces de formigó i tindrà color terra i degradats cap a ocres. Tindrà un aspecte similar al paviment del voltant del centre de la plaça. S’incorporaran guals per a vianants en els tres punts amb passos zebra, així com també es milloraran i ampliaran els escocells amb zones verdes, ombres i bancs a la zona est de la plaça. Pel que fa a l’accessibilitat pensada sobretot per la celebració del mercat ambulant dels dimarts i dels divendres, es preveu crear un pas elevat de 13 metres d’amplada en el tram de vial per assegurar la continuïtat dels vianants entre el passeig i la plaça.

El contracte està finançat per la línia d’ajudes de suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons NextGenerationEU), i dins del projecte global d’impuls al pla de millora del comerç i del mercat no sedentari a Solsona.