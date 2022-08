Peramola celebra fins dilluns una festa major completa, després de dos anys sense poder dur a terme la programació prevista per les restriccions que imposava la situació de pandèmia. Es tracta de l’esdeveniment més destacat de la vida social del municipi i el que reuneix més gent dels pobles veïns.

L’any passat la festa va tenir una durada de tres dies, del 20 al 22 d’agost. Aquest any, però, hi ha actes programats al llarg de cinc jornades. A la jornada d’avui es recuperarà la novetat que es va incloure per primera vegada l’any 2019, l’alternativa al correbars anomenada correplaces.

La cartellera d’enguany compta amb grups com Sixtus, que actuaran avui després del correplaces, i Batokatú. Dissabte tindrà lloc el ball de nit amb la Mediterranea i després actuaran The Papa’s and the Popo’s. Diumenge començarà a les nou del vespre el ball llarg amb Slalom Express i seguidament actuarà Dj Jes. I a la nit de dilluns culminaran els concerts amb la música de Stresband i Dj Narg Sound.

A part de les activitats nocturnes també tindrà lloc la tradicional Gimcana de festa major a la Capella del Roser i la trobada gegantera amb la seva corresponent cercavila.