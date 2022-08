Abonats de Telefónica de Solsona denuncien els talls en el servei que asseguren que estan tenint de forma repetida aquest estiu, i que afecten tant l’accés a Internet com el funcionament de la línia de telèfon fix.

Usuaris de la companyia van manifestar ahir les seves queixes coincidint amb l’últim episodi d’incidències, que han afectat el servei durant tres dies. Segons expliquen els mateixos afectats, han estat talls intermitents, però que van començar dimecres al matí i no es van solucionar fins ahir al migdia. «És un problema que arrosseguem tot l’estiu», lamentava David Pallarès, de Ganivets Pallarès. I és que, segons explicava, aquest ha estat el tercer període d’incidències des del juny, i el més llarg. Sense servei, entre altres coses diu que «no ens funciona el TPV per als pagaments, no podem fer els abonats del proveïdors, ni podem enviar mails...», i ho veu com una problemàtica «pròpia del tercer món».

Aquests dies també han tingut problemes a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés, que han viscut situacions «una mica caòtiques», de manera que han desviat el telèfon fix a un de mòbil per poder rebre trucades i gestionar la demanda de visites als usuaris, que en bona part es concerten per via telefònica. Per la seva banda, al Centre Sanitari del Solsonès, també han tingut talls intermitents d’Internet, «i això fa que una feina de pocs minuts estiguis mitja hora a fer-la», lamentaven des del centre. Entre altres coses, quan el servei no funciona, «el metge no pot generar receptes i enviar-les a la farmàcia» de manera informatitzada, i també es generem problemes «per donar hores o per imprimir documents».

Fonts de Telefónica-Movistar van admetre ahir la problemàtica, i si bé no van precisar les causes que estan generant aquestes incidències, asseguren que s’ha estat treballant per donar una solució definitiva al problema que afecta els seus abonats.