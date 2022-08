Solsona Experience organitza cada estiu un cicle de rutes nocturnes per diversos punts del municipi, els quals depenen de l’any i la temàtica escollida. Aquest any, del 20 de juliol al 27 d’agost, cada dijous, divendres i dissabte a la nit, s’ha programat un viatge per l’evolució de l’ensenyament al llarg de diferents èpoques a través dels edificis més emblemàtics del nucli antic de la ciutat.

Es tracta d’una visita guiada de la mà de diversos personatges pintorescs contemporanis de cada època per indrets solsonins que han fet de seu d’ensenyament en algun moment de la història. Per exemple els escolapis, els dominics i l’escola de la Companyia de Maria. Aquesta ambientació permet endinsar-se en l’escolarització de cada època i conèixer quins mètodes s’utilitzaven i algunes curiositats. Des de l’organització expliquen que, fins ara, la ruta sobre l’educació ha tingut molt bona acollida, sobretot entre els solsonins i solsonines. Les explicacions i les visites als edificis, que van ser escoles o centres d’ensenyament en un passat han ajudat a connectar als més grans amb la seva etapa de la infantesa. Més de 300 persones han assistit a aquesta ruta al llarg d’aquest estiu. Malgrat la dada, l’estiu està sent fluix pel turisme que realitza visites guiades, fins i tot més que l’estiu del 2019, l’últim abans de la pandèmia, tal com expliquen els membres de Solsona Experience. Entre la crisi energètica, la situació econòmica i les temperatures, es produeix un escenari on les circumstàncies no acompanyen. «Detectem que el turisme català de poder adquisitiu mig-alt, que tradicionalment sol ser qui assisteix a les visites, aquest estiu ha tornat a prioritzar viatjar a l’estranger». Les properes sessions disponibles són les d’aquest cap de setmana i el que ve a les nou del vespre. Davant de l’èxit, s’estudiarà i s’anunciarà a finals de la setmana vinent si es decideix prorrogar les rutes una setmana més. A part d’aquesta ruta específica de la temporada d’estiu, des de Solsona Experience expliquen que el turisme familiar també ha realitzat alguna activitat amb ells i la que més sortida ha tingut ha estat la visita als gegants de Solsona, tant els de carnaval com els de la festa major.