Les obres d’execució de la pista poliesportiva d’Olius s’iniciaran al setembre

L’execució del projecte per a la pista poliesportiva coberta del municipi d’Olius ja té data d’inici. Ara per ara, s’ha dut a terme la signatura del contracte i tota la documentació prèvia necessària per poder iniciar els treballs. Està previst començar moviments de terra a partir del 15 de setembre «perquè l’agost és un més molt inhàbil i a Solsona sempre s’han fet vacances fins passada la festa major», explica Toni Márquez, el batlle d’Olius.

És un projecte que, per diverses circumstàncies, s’ha hagut d’ajornar i acumula un retard de gairebé sis mesos des que es va posar per primera vegada a concurs. Això va ser al gener d’aquest any quan «ningú comptava que hi hauria una guerra a Ucraïna i, per tant, una inflació dels preus, tant de productes bàsics com de la construcció», expressa l’alcalde. A cap empresa no li sortia a compte el projecte i el concurs va quedar desert.

Per buscar-hi una solució i que les empreses s’interessessin en el projecte, es va fer un augment de pressupost. Abans de l’estiu, les obres van posar-se per segona vegada a concurs amb un pressupost de 835.000 euros amb IVA inclòs i cinc empreses van entrar a disputar-se el projecte. La guanyadora va ser Corpi Obres i Promocions SL, de Torelló.

Originalment, la idea del poliesportiu cobert data del 2020 i en un primer moment es va dissenyar per cobrir la pista poliesportiva que ja existeix al municipi. Però el mateix any es va declarar l’estat d’alarma a tot el país per la pandèmia mundial i amb les mesures d’aforament i distància social, van canviar les normatives arquitectòniques dels edificis exigint més amplitud en cas que fos necessari tornar a requerir distàncies de seguretat. «Ens exigien sis metres de distància entre els vials i les instal·lacions existents amb la qual cosa era impossible posar una pista allà», explica Márquez.

Es va decidir traslladar la construcció a l’espai lliure i municipal que hi ha al costat de la llar d’infants, el qual també té qualificació d’equipament dins el nucli urbà del Pi de Sant Just.

La durada de les obres, tal com estableix el contracte, serà de cinc mesos. «No és una obra complexa, no té dificultats arquitectòniques especials i, per tant, cinc mesos són més que suficients», comparteix l’alcalde del municipi. Així doncs, a principis del 2023, ja es podrà gaudir d’un poliesportiu cobert que permetrà la pràctica de tota mena d’esports com futbol sala, voleibol i bàsquet.