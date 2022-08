La festa patrimonial d’interès nacional dels solsonins torna entre els dies 7 i 11 de setembre amb un programa propi de prepandèmia. En la seva 369a edició, la Festa Major consta d’una quarantena llarga d’actes, alguns dels quals ja comencen a final d’agost. Aquest migdia l’ha presentat en roda de premsa l’alcaldessa, Judit Gisbert, juntament amb l’autora del disseny de la portada i el cartell, Sofiya Kulyk, que ha centrat la imatge d’enguany en el ball de bastons.

Judit Gisbert manifesta la seva satisfacció davant d’una edició que, després de dos anys excepcionals, “recupera l’essència de la Festa Major en tots els sentits”, tant pel que fa a l’esquema tradicional de la celebració com pel que fa als concerts i balls i altres activitats que es veien limitades per les restriccions anticovid.

Els actes previs s’enceten aquest aquesta setmana amb els assajos dels ballets tradicionals, oberts al públic, els vespres a partir de les set de dilluns a divendres a la plaça del Consell Comarcal. Però serà el primer cap de setmana de setembre quan es concentraran més cites prèvies. Entre d’altres, en destaca un concert vermut a càrrec d’Alidé Sans, una de les novetats d’enguany, organitzada per l’Associació de Dones del Solsonès (dia 3); la 39a Trobada d’acordionistes i un concert de Cao Laru organitzat pel Casal Popular La Fura (també el dia 3); la 25a Caminada popular al Vinyet (dia 4), i el concert solidari del Solsonès Obert al Món, protagonitzat pel trio vocal osonenc The Sey Sisters (dia 4).

L’avançament de la tornada a l’escola el dia 5 no altera la Festa Major de Solsona, ja que els dies 8 i 9 són festius locals i el dimecres 7 únicament s’endarrereix una hora, a la una del migdia, l’inici de festa amb la tronada, la salutació de l’alcaldessa des del balcó consistorial i el primer passacarrers. D’aquesta manera, tindrà l’oportunitat d’assistir-hi l’alumnat de primària. Així ho van acordar les tres parts responsables del protocol del folklore geganter, la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, l’Ajuntament i l’Agrupació de Geganters de Solsona.

L’eix central de la Festa Major tornarà a celebrar-se igual que el 2019, amb les tradicionals baixades i pujades de les autoritats, la imatgeria gegantera i l’Orquestra Patinfanjàs i els ballets a la plaça Major sense restriccions de capacitat.

L’oferta musical o de ball també és un pilar de la Festa Major. Cada dia hi haurà com a mínim una convocatòria. A més de les formacions ja esmentades, enguany actuaran l’orquestra La Nova Blanes (dia 7); Les Anxovetes (dia 8); La Fúmiga, la Banda del Coche Rojo i DJ Marsal Ventura (dia 8); l’orquestra Montgrins (dia 9); La Patxanga (dia 9); Pop per Xics (dia 10); O Val das Mouras (dia 10) –cita ajornada del Cicle de concerts d’estiu–; DJ Pussil de Asalto i Strombers i Hey! Pachucos (dia 10). Com és habitual, els concerts joves són organitzats per Joventut Solsonina amb el suport de la regidoria de Cultura, igual que el Concurs de Músics al Carrer, que el dia 9 de setembre arriba a l’onzena edició. L’alcaldessa ha subratllat la “notable capacitat organitzativa i de mobilització de Joventut Solsonina”, tal com han demostrat en les darreres edicions.

Així mateix, Judit Gisbert remarca la recuperació, després de tres anys, del concert “+Jove”, organitzat pel Consell Municipal d’Adolescents per al públic a partir de 12 anys, el dia 9 a partir de dos quarts d’onze de la nit a la plaça de Sant Pere. Hi actuarà La Patxanga, formada per Mike Cande i Arnau Molet.

També és indissociable de la Festa Major l’obra de Lacetània Teatre. La companyia solsonina amplia el seu últim espectacle amb #Lodelbisbe 4.0. N’oferirà cinc funcions els dies 7, 10, 11, 17 i 18 de setembre al teatre comarcal.

Quant al públic familiar, enguany la companyia de circ catalano-aragonesa Capicua porta l’espectacle Nüshu a la plaça de l’U d’Octubre el dia 9 i Pop per Xics oferirà un concert d’Els superherois a la plaça del Camp el dia 10. Aquest any es recuperen també el castells inflables l’ 11 de setembre durant tot el matí al passeig.

La gratuïtat caracteritza quasi tots els actes. Només cal pagar entrada per al concert benèfic del SOM, la recaptació del qual es destinarà a l’associació Elín, l’obra de teatre i el sopar popular de Joventut Solsonina del dia 10.