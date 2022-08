«Els espectacles de llum amb drons han crescut un 200% en un any»

La demanda d’espectacles de l’empresa Flock Drone Art ha doblat la de l’any passat. «Hi ha hagut un 200% de pujada i possiblement encara pujarà una mica més», assegura Fran Arnau, un dels socis fundadors. «Hem rebut un increment molt important de demanda aquest estiu, sobretot ens han trucat força d’espais on abans es feien focs artificials», declara Arnau.

S’ha de tenir en compte que és una iniciativa innovadora i part de l’atractiu podria trobar-se en aquest fet. Però davant l’emergència climàtica que s’està vivint, les temperatures extremes que se’n deriven i el risc de focs, és natural el canvi que han implantat algunes entitats i ajuntaments pel que fa a la pirotècnia.

«La forma d’observar un espectacle amb drons i un de focs artificials és el mateix: trobar-se amb gent en un espai gran, com una avinguda o una platja, i observar una cosa que passa al cel», comenta Arnau. Les diferències que separen una tècnica de l’altra tenen a veure amb l’impacte al medi ambient com el so, que afecta els animals o persones amb alguna sensibilitat especial, l’olor i els residus que poden quedar després d’un espectacle al camp o a la platja. Els espectacles amb drons es duen a terme amb música que acompanya els moviments dels aparells, però, més enllà d’això, no deixen cap mena d’afectació enlloc. «Són ecològics», explica l’expert.

A més de ser respectuosos amb la natura, són espectacles segurs per a tots els públics i visibles des dels 360º. Un tret diferencial entre els espectacles amb drons i la pirotècnia és la diversitat de formes que els drons poden crear. Es poden arribar a escriure missatges o dibuixar formes més complexes que amb els focs.

Flock Drone Art es va crear en l’arribada de la pandèmia a càrrec de persones aficionades als drons d’arreu de Catalunya, entre les quals hi ha gent del Solsonès. Joan Pleixats, que era el cap tècnic de l’empresa i un dels socis fundadors, era de Freixinet de Riner, on l’empresa encara té el camp de vol i la zona de treball. Malauradament, Pleixats va morir el mes d’abril d’aquest any. «Enguany actuem a la Festa Major de Freixinet i farem un espectacle especial, en honor seu», manifesta Arnau.