Solsona torna a tenir una mala experiència amb el servei de telefonia i internet de Movistar. Durant els últims anys han estat comunes les avaries per part de la companyia que han deixat sense servei a part de la població solsonina. En l’última ocasió les falles en el servei ja estan durant més d’una setmana.

Durant l’última setmana, segons han informat alguns establiments consultats per Regió7, el servei anava i tornava, però ahir no va funcionar des de primera hora del matí fent que alguns d’ells no puguin desenvolupar la seva activitat amb normalitat.

L’Ajuntament de Solsona, a través d’un tuit, va assegurar que «la situació és lamentable i inadmissible». Pel que fa al restabliment del servei el consistori va assegurar desconèixer una data de resolució definitiva. «Fa dies que ens mobilitzem. Tan bon punt puguem donar informació, ho farem», van assegurar. De fet, avui es reuniran membres de l’Ajuntament i del Consell per decidir com actuar per trobar una solució a aquestes avaries.

El Consell Comarcal del Solsonès, per la seva banda, va recordar que els afectats tenen dret a reclamar una indemnització per la interrupció del servei.