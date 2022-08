Jaume Massana i Bajona va néixer el 20 de maig de 1936 i ha mort el 26 d'agost de 2022, quan tenia 86 anys. Feia 17 anys que estava jubilat, però era amant de la seva professió. "Era un home dolç per excel·lència, dolç de professió i dolç de tracte i fer", explica la seva filla, Mireia Massana.

Sent el sisè fill de dotze, Jaume Massana i Bajona, va néixer a Clariana del Cardener, a la casa de pagès del Solé de Joval, on va passar tota la seva infància. Quan tenia catorze anys va marxar de casa i va anar a Ponts, a la Noguera, on va començar el seu amor pel món dels dolços. Allà va treballar en una pastisseria durant tres anys. Després va marxar a Manresa, on va treballar a "La Reforma". A l'estiu anava a treballar a Salou i allà aprenia i feia molts croissants pels turistes.

Tots aquells viatges els realitzava amb la seva moto, una Bultaco model 155. Pocs anys després, el 1964, Massana va obrir la seva pastisseria al Carrer Llobera de Solsona, i una mica més tard la va unir a la pastisseria Cal Roses que era a la Plaça Major. Després de moltes obres va obrir la que ara es coneix com a Pastisseria Can Massana, situada a la Plaça Major. En la seva inauguració va llogar una orquestra per ballar sardanes a la plaça i hi va anar gairebé tot el poble, ell descreia aquell dia com "un dia màgic".

Jaume Massana i la seva esposa Maria van treballar tota la vida per la pastisseria que ells van crear fins que es van jubilar, a principis de l'any 2005, quan van deixar la pastisseria al fill, també Jaume Massana.

"Al Jaume sempre li havia agradat innovar, pensant les receptes fins que sortien a la perfecció", relata Mireia Massana. Era conegut per la seva característica coca de croissant o també dels seus particulars torrons.

La Generalitat li va atorgar el premi de Mestre Artesà Pastisser i l'any 2019 el Gremi de pastissers de Lleida li va fer un homenatge per la seva trajectòria com a pastisser. El funeral serà aquest diumenge a 2/4 de 10 a la Catedral de Solsona.