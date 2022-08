Els talls en el servei de telefonia i internet de Movistar que han afectat Solsona des del passat 17 d’agost es van resoldre ahir a les deu de la nit amb el desplegament d’una nova xarxa procedent de Mollerussa, després de constatar que l’avaria era provocada per l’atenuació esporàdica i intermitent del senyal en la xarxa anterior. És una solució alternativa que es monitorarà durant una setmana per verificar-ne l’estabilitat abans de donar per solucionada la incidència en la connexió amb fibra òptica de forma definitiva. Així ho va exposar el director general de Telefònica a Catalunya, Chema Casas, a la reunió telemàtica que van mantenir ahir amb l’alcaldessa, Judit Gisbert, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, i el secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat, David Ferrer, juntament amb altres representants de la companyia. Judit Gisbert i Sara Alarcón han remarcat la relació d’incidències que han patit Solsona i la comarca en els darrers anys i com s’han intensificat enguany en freqüència i durada (el 24 de maig, del 16 al 18 de juny i del 17 al 24 d’agost). Ambdues han traslladat la «indignació i desesperació de la ciutadania i les empreses pels prejudicis que han suposat aquestes avaries, tant a nivell econòmic com en el dia a dia dels usuaris».

La presidenta del Consell ha demanat a l’operadora que es compensi el conjunt d’abonats deixant de facturar-los el mes d’agost. «Seria un gest important de comprensió de la magnitud del problema, ja que hi ha la sensació que al Solsonès som usuaris de segona», ha dit Alarcón. No obstant això, el representant de telefònica ha respost que el servei no ha deixat de funcionar per tots els usuaris per igual i cadascun d’ells ha de fer la reclamació, ja sigui un particular o una empresa. «Estudiarem i donarem resposta a cada reclamació», ha afirmat.

Joan Mas, director de la Gestoria Mas, ha explicat que, davant les múltiples falles d’internet, tenen contractades dues companyies. «La solució ha estat contractar una empresa local per si Movistar falla. Som una gestoria, un treballador pot patir un accident en qualsevol moment. No podem estar sense internet». Els negocis com els hotels i restaurants han tingut problemes amb les reserves i els pagaments. «No ens arriben reserves per internet ni per trucada, estem perdent clients», lamenta Dolors Garrigassaït, propietaria de l’Hotel Sant Roc. «No podem fer enviaments ni rebre trucades i és part indispensable pel nostre negoci», constata David Pallarès, propietari de l’empresa Ganivets Pallarès. La companyia disposa d’un mes per respondre i, si no ho fa, les persones afectades poden presentar-se a l’oficina del Consumidor del Consell Comarcal.

La reunió d’avui ha servit per posar sobre la taula la problemàtica de fons en la qualitat de les telecomunicacions de Telefònica al Solsonès. En aquest sentit, el director d’operacions de Telefònica a Catalunya, Carles Busquets, ha reconegut la important envergadura d’aquesta última avaria i la dificultat tècnica per detectar-la, que ha obligat a avançar una inversió inicialment prevista per a l’any vinent.

Preveuen donar per completada la millora de la qualitat del servei a principis del 2023.