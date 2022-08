L’aigua tèrbola que divendres va començar a sortir de les aixetes d’una part de les llars de Solsona va tenir el seu origen en una avaria en un aparell poc conegut però clau per al bon funcionament del sistema, el terbolímetre. El que Solsona té instal·lat al Cardener es va espatllar a causa de la intensitat de la pluja de dijous, i l’endemà molts solsonins en van patir les conseqüències.

Un terbolímetre és un aparell que detecta si l’aigua del riu baixa més tèrbola del normal, massa per ser tractada amb normalitat. Quan l’aparell detecta que el riu baixa massa tèrbol, ordena que les bombes que capten aigua no n’enviïn als dipòsits fins que el riu torni a la normalitat.

Dijous, una forta tempesta que va deixar 28 mm en tot el dia, i 17 en la primera hora, va fer créixer el cabal del riu i va espatllar l’aparell, de manera que la captació d’aigua va continuar normalment i va omplir els dipòsits d’aigua plena de fang. Divendres, molts domicilis solsonins en van començar a notar les conseqúències.

Segons fonts del Servei Municipal de l’Aigua, l’única manera de fer que l’aigua tornés a sortir clara el més ràpid possible era que els ciutadans utilitzessin les aixetes per tal de buidar el dipòsit que s’havia omplert amb l’aigua tèrbola. No hi havia altra manera de netejar-los.

L’aigua no era apta per al consum, però no estava contaminada, ja que abans d’arribar als dipòsits de Rotxés es tracta i s’hi afegeix clor. Dissabte al matí, el problema havia estat solucionat. La millora no es va percebre de forma immediata a tot arreu, ja que les llars que disposen de dipòsit no van tenir el problema resolt fins que van haver consumit tota l’aigua tèrbola que tenien guardada.

Des de divendres hi ha un operari de guàrdia del Servei Municipal de l’Aigua que vigila i revisa la terbolesa de l’aigua i, en cas necessari, apaga les bombes.

La instal·lació dels terbolímetres de Solsona es va dur a terme a l’octubre de l’any 2020. Es va aprofitar la neteja anual dels dipòsits de Rotxés per instal·lar-los i així poder garantir la qualitat de l’aigua en episodis de pluges.

És una mesura que pretenia professionalitzar tota la xarxa de captació i distribució d’aigua a Solsona. L’exacalde de Solsona, David Rodríguez, va declarar la importància de garantir la qualitat de l’aigua que fem servir.

Els tècnics consideren que el fet que l’aiguat caigués després de molts dies de sequera va fer que l’aigua encara s’enterbolís més, perquè la llera estava plena de pols que va ser arrossegada.