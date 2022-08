Solsona obre el ball de bastons per primer cop als infants de la comarca

El ball de bastons de Solsona s’obre. Fins ara només es permetia la presència d’infants empadronats a la ciutat. Des d’aquest any, també podran picar bastons els de les poblacions de la comarca. El ball de bastons és un dels elements tradicionals de la Festa Major de Solsona, que data del 1680. Aquesta obertura coincideix en un moment en que no hi ha excés de nens que hi vulguin participar. Els dansaires adopten la funció de ser els patges de la imatge de la Mare de Déu del Claustre en la processó. Aquest ball està format per infants els quals fins a l’any 1998 eren només nens. A partir d’aquell any es van incorporar les nenes.

Al principi s’apuntava als nens i nenes al sorteig del ball de bastons només néixer, era tradició. Això comportava que es fessin llistes molt llargues i sovint, quan arribava el moment de ballar, com que havien passat anys, no els anava bé o no volien fer-ho. A partir d’aleshores es va decidir que per accedir al sorteig calia estar empadronat a Solsona i tenir set anys o més, així es restringia l’accés i s’evitaven les llistes llargues. «Al llarg dels anys la demanda s’ha regulat i sempre s’han cobert les places, però hi ha hagut anys que no ha donat per fer un sorteig», explica Roger Davins, macip major dels geganters de Solsona.

El requisit de l’empadronament a Solsona constava en el reglament de règim intern de l’entitat fins aquest any 2022. Enguany, s’ha considerat obrir el sorteig a qualsevol infant que compleixi el requisit d’edat i que vulgui ballar el Ball de Bastons, tal com ha succeït sempre amb la resta d’improperis i gegants.

Aquesta iniciativa neix arran del projecte educatiu que s’ha fet amb les escoles de la zona. «Aquest contacte ha despertat il·lusions a tots els infants i vam pensar que era injust negar l’accés als nens que no estiguessin empadronats», relata Davins. Es va acordar que era injust tenir en compte el lloc de procedència si l’infant havia viscut sempre la Festa Major de Solsona i tenia ganes de formar-ne part.

Hi ha casos d’infants que han anat sempre a l’escola a Solsona i n’han gaudit la festa major, però estan empadronats a un municipi dels voltants. També n’hi ha que no viuen aquí però hi tenen família i se senten part de la festa. Amb aquestes circumstàncies és habitual voler ballar el Ball de Bastons. Aquesta any, però, pràcticament tots els infants són empadronats a Solsona. «De fora només es van apuntar dos infants; una nena que no complia el requisit d’edat i un nen que no ha sortit escollit al sorteig», comenta Davins.