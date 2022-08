Una de les convocatòries prèvies de la Festa Major de Solsona més participades és la Caminada popular al Vinyet, que diumenge arriba a la vint-i-cinquena edició. És una ocasió per fer exercici i fer fer descoberta de l’entorn de la capital solsonina. Aquest any el recorregut llarg, de 17,8 quilòmetres, passarà per tres partides, i el curt, de 12,9 quilòmetres, per dues.

La caminada llarga inclou el pas per les capelles de Santa Llúcia, Sant Bernat i Sant Pere Màrtir, mentre que la curta passa només per les dues primeres. L’itinerari es bifurcarà sota el Castellvell. És una activitat gratuïta organitzada per la regidoria de Cultura amb la col·laboració del Centre Excursionista del Solsonès. La inscripció es fa el mateix dia just abans de la sortida, que serà entre les 8 i 2/4 de 9 del matí, a la plaça del Camp. Enguany es recupera l’esmorzar, que es farà a l’exterior de la capella de Sant Bernat, i els avituallaments d’abans de la pandèmia.