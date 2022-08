Comerciants de la Plaça del Camp de Solsona es queixen per la previsió de tres mesos d'obres

Els comerciants de la plaça del Camp de Solsona ha expressat la seva queixa i disgust a l'alcaldessa de Solsona, Judit Gispert (ERC), perquè la reforma urbanística que es durà a terme a la plaça suposarà que durant tres mesos no es podrà circular pel 50% de la plaça i no es podrà aparcar enlloc. Els botiguers consideren que aquesta mesura, que creuen que podria no ser tan radical, els perjudicarà. La voluntat de l'Ajuntament és iniciar la reforma de la plaça just després de la Festa Major, el dia 12 de setembre, i tenir-la enllestida a l'entorn del pont de la Puríssima i la festa de Constitució, preveient que durant la campanya comercial de Nadal la plaça ja haurà recuperat la normalitat. Durant les obres, el tram de la plaça que connecta amb la carretera de Torà passarà a ser de doble sentit (tampoc no s'hi podrà aparcar) i també quedarà circulació al tram de carrer que connecta amb el Vall Fred.

Les obres de reforma de la plaça del Camp consistiran en anivellar-la amb el carrer, reasfaltar i substituir quatre arbre que estan malament, Es tracta d'un projecte que està finançat a través dels fons New Generation.

L'alcaldessa Judit Gisbert, i l'arquitecta tècnica responsable del projecte, Anna Grau, han explicat aquest dimecres en què consisteix d'actuació i quina serà l'afectació a la mobilitat de la zona. Han mostrat els plànols de la plaça, l'afectació dels trànsit i la previsió de temps per a la seva execució.

Els tècnics consideren que per dur a terme l'obra s'ha de tallar la mobilitat en els termes exposats. Admet que la mesura perjudicarà el comerç de la zona, però Gispert també ha volgut fer veure als botiguers que la millora de l'espai els acabarà afavorint a tots.

Aquesta decisió ha generat polèmica entre els propietaris dels establiments que rodegen la plaça. Un dels comerços més perjudicats serà un bar que té la terrassa al davant, en una zona que s'ha de pavimetar. Per tant, no podrà posar les taules. Gisbert estudiarà afectacions concretes com aquesta. La majoria de comerciants adverteixen que si hi ha menys fluïdesa en la circulació i problemes per aparcat, les obres els perjudicaran. Tampoc no veuen clar que s'instal·li el tram de doble carril i preveuen problemes a l'hora de pujar i baixar dels vehicles per comprar i a acompanyar infants a l'escola. Gispert ha convidat els pares ha deixar els infants una mica més apartats de l'escola i acabar-los d'acompanyar a peu. En aquest sentit, ha recordat que a la vora d'aquesta zona hi ha el Camp del Serra.

Gispert també ha indicat als veïns que les places que fan la funció de rotonda, com és l'actual plaça del Camp, es van crear els anys 80 i 90, "quan la prioritat eren els automòbils". "Ara -afegeix- la tendència a tots els municipis va encaminada a recuperar espais de vianants i crear zones segures per ells siguin parcs o places. "La següent fase d'urbanització està per decidir com es farà, però ens qüestionem que tota la passibilitat que tota la plaça acabi sent per a vianants", ha explicat Anna Grau als veïns..