Durant la Festa Major de Solsona 2022 hi haurà canvis en el servei de recollida d'escombraries que afectaran els veïns, comerciants i bars i restaurants del nucli antic i la plaça del Camp de Solsona, segons avança l'Ajuntament. Concretament, serà del 7 al 10 de setembre.

Aquesta "mesura extraordinària s’adopta després de la bona valoració de la recollida similar que es va fer per Carnaval", explica el consistori, que també vol "evitar la presència de cubells al carrer i facilitar l’operació de recollida de residus en dies en què es registra més afluència de persones a la via pública".

Què han de fer els particulars i les botigues?

Així, entre els dies 7 i 10 de setembre, veïns i comerços hauran de dur la fracció corresponent establerta per a cada dia entre les 20 i les 22 h als punts de recollida que s’habilitaran a la plaça de Sant Roc, el Camp del Serra i l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre.

I la restauració?

Quant als bars i restaurants, tindran una recollida porta a porta diària a les 5 de la matinada de totes les fraccions, que s’hauran de treure en bosses separades.

Un model que s'anirà repetint

Segons el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, es va fer un bon balanç del funcionament de la recollida extraordinària els dies de Carnaval i per això es repeteix l’experiència, tot i que l’àmbit d’afectació no és exactament el mateix. “La idea és acostumar veïns i establiments al mateix tipus de mesura per aquestes ocasions de l’any que requereixen flexibilitat del sistema de recollida”, explica Montaner.