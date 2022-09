La catedral de Santa Maria de Solsona compta amb un orgue que data del 1853 i, encara que conserva bona part dels elements originals, l’última intervenció important es va fer el 1855. Això el va dur a un estat de degradació que feia que no donés un rendiment adequat. Presentava moltes disfuncions i imprecisions fruit del pas del temps i de la manca de restauració significativa. Fins fa poc, era dels pocs grans orgues històrics de Catalunya que quedava per restaurar.

Això va començar a canviar quan, el dia 12 d’agost de 2018, en el concert de l’AIMS, es va plantejar la possibilitat d’intervenir en profunditat en l’instrument i restaurar-lo. Es va constituir una comissió per promoure’n la renovació, aconseguir finançament i així garantir les prestacions tècniques i la millora de l’orgue per tal de conservar i ressaltar el seu valor patrimonial i cultural.

El projecte ha consistit en desmuntar l’orgue en peces, gairebé unes 30.000, per portar-les al taller de l’orguener. Les manxes i el moble ja es poden trobar a la Catedral mentre que els tubs, els salmers, els registres, els teclats i el pedaler segueixen al taller Blancafort, Orgueners de Montserrat SL de Collbató. Es preveu que abans d’acabar l’any es puguin col·locar totes les peces al seu lloc original per la posterior harmonització i afinació de l’instrument.

La Comissió agraeix la participació dels particulars, empreses i institucions que hi han col·laborat i fa una crida a un darrer esforç per aconseguir que els 30.000 € que manquen per cobrir el pressupost inicial de 671.543,01 € es puguin aconseguir.