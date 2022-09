El comerç de Solsona podria tancar més d’hora els mesos d’hivern? Els veïns, segons una enquesta, creuen majoritàriament que sí, però n’hi ha alguns que no veuen bé que es perdin hores de botigues obertes. Ara, sobre la taula hi ha una proposta: l’Ajuntament, aprofitant ajusts Next Generation, preveu instal·lar unes taquilles refrigerades perquè els solsonins puguin fer la compra a través d’una aplicació o del telèfon mòbil i el comerç es qüestió la pugui dipositar en una taquilla refrigerada preparada per mantenir aliments frescos. Així es podria obrir la porta a un reducció de l’horari de tarda.

L’Ajuntament promou la instal·lació de 15 taquilles intel·ligents refrigerades als aparcaments propers al nucli antic per estimular el consum en el comerç local. Probablement seran els de davant de la catedral. El valor estimat de l’acció és de 34.751,20 euros, amb l’IVA inclòs. Per tal de poder-se adherir a la subvenció, les obres han d’estar disponibles i en funcionament abans del 31 de desembre, per la campanya de Nadal. L’any 2020 es va fer una enquesta a la població solsonina sobre compactar l’horari de les botigues a l’hivern i que tanquessin a les set o a quarts de vuit. El 90% dels participants no tenia cap problema per adaptar-s’hi però el 10% restant va al·legar que podia causar-li complicacions. L’objectiu de la iniciativa és adaptar el petit comerç als nous hàbits de consum i també millorar la conciliació de la vida familiar dels comerciants. «Aquest sistema permetrà que els comerços no hagin de tancar tard per adaptar-se als horaris laborals del màxim nombre de clients», declara Glòria Domínguez, directora de l’Agència de Desenvolupament Local. «El comerç local té dificultats actualment perquè ha de competir amb grans superfícies i plataformes de distribució online», explica Domínguez. Aquest servei pretén aportar flexibilitat i comoditat als clients i al petit comerç.