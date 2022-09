Set joves migrants no acompanyats del centre L’Estrella de Solsona són els protagonistes d’un videoclip i un curtmetratge realitzats amb l’acompanyament del col·lectiu d’artistes Erol Urbà. Dimarts que ve, dia 6, a les cinc de la tarda, es projectaran al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató en un acte obert a tothom en el marc del programa d’acollida de les biblioteques públiques WelcomeBIB.

L’estiu passat aquests nois d’entre 17 i 18 anys van fer un taller de rap dinamitzat per Erol Urbà, que treballa en projectes comunitaris i educatius amb eines artístiques. Més tard, es va pintar també amb el seu suport un dels murs de l’Institut Francesc Ribalta i d’aquests treballs van derivar, posteriorment, en un videoclip i un curt.

Per compartir el resultat d’aquest treball amb els mentors que han participat al programa d’intervenció social per oferir un suport emocional als joves migrants sense referents familiars i amb el conjunt de la ciutadania, la biblioteca organitza un acte d’acollida. En aquesta convocatòria un dels membres del grup i un artista d’Erol Urbà explicaran la seva experiència.

Tal com explica la directora de l’equipament, Ester Barniol, «aquest programa es basa en un dels pilars de la biblioteca pública, que és el de ser un espai on tothom hi té cabuda, i està pensat per facilitar la integració».