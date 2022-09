El dia 9 al matí, Solsona FM emetrà en directe, en vídeo a través de YouTube i per la ràdio, la baixada i els ballets de la Festa Major de Solsona. És la primera vegada que s’efectua la retransmissió amb imatge i es podrà seguir per internet a través del canal de Youtube de Solsona FM.

Aquesta iniciativa acosta la festa major als col·lectius que no poden assistir presencialment a la plaça per diverses circumstàncies. Entre ells hi ha els usuaris de la residència de gent gran de Solsona, els quals podran gaudir de la festa sense moure’s de lloc.

La retransmissió començarà el divendres 9 a les 10.30 h i s’acabarà després de la tronada. Durant les 3 hores de programa es podran veure els ballets dels gegants i improperis de la ciutat, Albert Fontelles oferirà una anàlisi del pasdoble de Ramon Pujol del segle XX, que la Patinfanjàs recupera enguany i s’entrevistarà als autors del programa de la Festa,Sofya Kulyk, i de la samarreta dels geganters, el Pol Blanca, entre d’altres.