El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona disposa d’una nova peça. Es tracta d’una figura de la Mare de Déu amb el Nen inspirada en la del Claustre, que llueix a la catedral.

Ahir es va fer la presentació de la figura amb l’assistència d’una vuitantena de persones. Durant l’acte, Imma Lorés i Ramon Planes van explicar les característiques d’aquesta peça així com les vicissituds per les quals ha passat fins a arribar al museu solsoní.

La figura va ser comprada per la Generalitat de Catalunya a Liliana Godia per 100.000 euros i la va decidir dipositar al museu de Solsona per la influència que té de la Mare de Déu del Claustre. Ahir el museu va inaugurar un espai temporal on es podrà visitar en jornada de portes els dies 9 i 11 de setembre coincidint en la festa major de la ciutat, posteriorment quedarà integrada en el seu dipòsit.