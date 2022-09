La nova escola El Vinyet de Solsona arrenca el seu primer curs escolar complet

Avui ha començat el curs escolar 2022-2023 i a Solsona ho ha fet amb algunes novetats. Una, que afecta a tothom, és l'avançament del calendari i la jornada intensiva que s'allargarà tot el setembre. Això farà que els pares i mares, així com les escoles, s'hagin d'adaptar a aquesta situació. I paral·lelament, el curs a Solsona comença amb el nou edifici de l'escola El Vinyet operatiu des de l'inici del curs.

"L'any passat vam fer el tastet i poder-hi ser des del principi és genial per ells", afirma la família Caritat Muñoz. Per altra banda, algunes famílies diuen que serà estrany que els nens facin tres dies d'escola i després no hi vagin dijous i divendres per la festa major de Solsona. "El fet de començar tres dies, tornar a fer festa i haver-se de tornar a adaptar és una mica rotllo pels nens, però s'adapten a tot", han dit.

Pel que fa a l'avançament del curs escolar hi ha hagut disparitat d'opinions. Alguna família com la de la Glòria Mujal ha hagut de modificar les vacances o, fins i tot, passar menys dies fora, però altres com l'Ezpeleta Borràs diuen que a nivell de conciliació familiar ja aniria bé que comencés el dia 1 i a jornada completa.