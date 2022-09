El Consell Comarcal del Solsonès treu a concurs la contractació de quatre anys, sense possibilitat de pròrroga, del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda o persones amb demència.

Mitjançant una furgoneta pel transport adaptat, els Serveis Socials possibiliten el transport a aquelles persones amb mobilitat reduïda o amb dependència per tal que puguin accedir als serveis socials especialitzats d’atenció diürna. L’objectiu és possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat, dependència o dificultats de mobilitat als serveis socials especialitzats, així com garantir-ne o afavorir-ne la seva integració a l’entorn.

Es considera que la millor manera de prestar el servei és recórrer a l’experiència i organització d’una entitat especialitzada del sector que sigui centre especial d’ocupació d’iniciativa social o empresa d’inserció, ja que el Consell Comarcal del Solsonès va acordar el 2019 la reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de contractes pel servei de transport adaptat a aquestes entitats, en lloc de prestar el servei de forma directa.

El Consell Comarcal no disposa de la infraestructura tècnica i els mitjans suficients per organitzar, gestionar i dirigir els recursos humans, tècnics i materials necessaris per a la correcta execució del servei i, per tant, es fa necessari iniciar un expedient de contractació.

El servei de transport adaptat consisteix en recollir els usuaris al portal del seu domicili i transportar-los als centres de serveis socials especialitzats que determina el reglament del servei i, posteriorment, tornar-los al seu domicili, tot ajustant la recollida a l’horari d’obertura i tancament del centre al qual assisteixin. El servei comporta la vigilància i acompanyament en tot moment. El valor estimat del contracte s’estableix en 144.985,16 € sense IVA, ja que es tracta d’un servei reservat.

L’empresa que es contracti ha de cobrir les persones empadronades als municipis de la comarca del Solsonès ubicats dins la Zona A i Zona B. La Zona A fa referència a tothom que visqui a Solsona, Olius i una part de Lladurs. La Zona B es refereix als usuaris que estan a un radi de 12 km de Solsona. Aquest transport també serà porta a porta, i la majoria de vegades serà individual. Per a l’elecció de l’empresa adjudicatària es tindrà en compte les propostes d’organització de les rutes, la incorporació de noves tecnologies a fi de millorar l’assistència o la comunicació d’incidències i altres millores relatives a la qualitat.