La Festa Major de Solsona recupera la normalitat d’abans de la covid, i tot apunta que es viurà amb molta intensitat.

Com es presenta la festa major?

Amb moltes ganes de festa, de sortir al carrer i gaudir de les diferents propostes sense restriccions. Tots tenim moltes ganes de viure una festa amb normalitat, com abans de la pandèmia. Tot i que l’any passat vam celebrar la festa major amb força actes, hi havia limitacions que complicaven molt la gestió i que aquest any, per sort, ja no hi seran.

Per tant, fa una crida a sortir al carrer i gaudir dels actes.

Sí, i estic convençuda que serà així, que la gent respondrà i serà un èxit. La Festa Major de Solsona permet tancar l’estiu passant-ho bé, tant als ballets del folklore, com als concerts, anant al teatre... l’oferta és àmplia i per a tots els públics.

La programació segueix el format habitual?

La festa funciona tal com l’hem anat dissenyant els últims anys, amb una aposta ferma perquè hi hagi actes per a totes les franges d’edat, que tothom s’hi senti representat i es faci seva la festa.

Què en destaca?

La Festa Major de Solsona és sinònim de cultura popular, i tots ens estimem molt els gegants i tota la imatgeria folklòrica. Els ballets tradicionals són un dels actes centrals. També donem un pes molt important a la música, amb actuacions cada dia.

Parlant dels concerts, és Joventut Solsonina qui els organitza amb el suport de la regidoria de Cultura. De fet, són moltes les entitats que s’impliquen en la festa major, oi?

Sí, el paper de les entitats és fonamental. De fet, és important fer una crida a les associacions que es vulguin afegir a l’organització de la festa major, com ha fet enguany l’Associació de Dones del Solsonès amb un concert vermut que es va fer dissabte passat.

Serà la seva primera festa major com a alcaldessa de Solsona. Tot i conèixer-la de primera mà com a regidora de Cultura des del 2019, ara el rol és un altre. Com la viurà?

Com regidora de Cultura ja em mirava la festa des d’una altra perspectiva, i com a alcaldessa encara més. Em fa molta il·lusió viure la meva primera festa major com a alcadessa de Solsona. Jo sempre he estat una persona que m’he sentit implicada d’una manera o d’una altra a la festa i me l’estimo molt, per tant, aquest any l’espero amb moltes ganes, segur que serà una d’aquelles coses que no oblidaré mai. També he de dir que quan ocupes un càrrec com el meu, hi ha la vessant que com a ciutadà/na no contemples, i és que tens un cert neguit perquè tot vagi bé. Nervis perquè no hi hagi incidències, que tot surti bé, que faci bon temps...

Les festes majors d’aquest estiu s’han viscut molt intensament. A les portes de la Festa Major de Solsona, quin ambient es respira a la ciutat?

Els solsonins estem a punt per la festa. Hi ha ganes de participar dels actes i gaudir-ne. Aquest any tenim la variació que el curs escolar ja ha començat a les escoles de primària, però aquest canvi en el funcionament de la ciutat i de les famílies no afectarà a la festa major, que segur que es viurà amb intensitat. El missatge que dono és que en gaudim en convivència i amb respecte, tal com s’ha fet en les activitats d’aquest estiu. S’ha constatat que la gent té ganes de sortir, de ballar, de trobar-se, de riure... Després de dos anys molt durs, ara toca tornar a la normalitat i valorar allò que abans de la pandèmia teníem i que no valoràvem.