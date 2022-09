Els concerts són un ingredient essencial de la Festa Major de Solsona. L’oferta musical serà variada, amb una aposta per grups d’estils diversos. Per al públic jove, l’actuació de dijous a la nit serà un bon reclam. A partir de 2/4 d’1 de la matinada pujaran a l’escenari de la sala polivalent La Fúmiga, la Banda del Coche Rojo i DJ Marsal Ventura.

La Fúmiga arrasa amb una proposta festiva que interpel·la els joves amb uns ritmes i lletres que s’acaben convertint en himnes. El grup presentarà a Solsona un espectacle enèrgic i estimulant. També ho farà la Banda del Coche Rojo, amb un repertori que aposta per músiques que connecten amb les noves generacions. Des del reggaeton més caribeny fins a la música en català del moment, passant pel techno, l’ska o el pop, amb alguna concessió a la patxanga.

Els concerts joves, tant el de dijous com el de dissabte, que portaran a l’escenari Strombers i Hey! Patxucos, els organitza Joventut Solsonina amb el suport de la regidoria de Cultura, igual que el Concurs de Músics al Carrer, que el dia 9 de setembre arriba a l’onzena edició.

Cal destacar també la recuperació del concert +Jove, organitzat pel Consell Municipal d’Adolescents i dirigit al públic a partir de 12 anys. Es farà divendres (22.30 h) a la plaça de Sant Pere. Hi actuarà La Patxanga, formada per Arnau Molet i Mike Cande.

Strombers i les versions de Hey! Pachucos

La banda cardonina Strombers, amb una trajectòria de gairebé 25 anys, no perd el caràcter jove i festiu. El seu estil barreja l’ska, els ritmes llatins, el reggae, el rock o el country per aconseguir un so inconfusible. El concert tindrà lloc dissabte, a la 1 de la matinada a la plaça del Camp. I un altre grup que pujarà a l’escenari serà Hey! Pachucos, un grup de versions format al Bages l’any 2009.

Poemes musicats amb O Val das Mouras

La banda de pop folk O Val das Mouras presenta dissabte el seu tercer disc, Bruixes i poetes (a les 22.30 h a la plaça de la Catedral). És un treball que posa música a poemes d’autores que han tingut un paper important en la societat com Joana Raspall, amb lletres profundes, compromeses i reivindicatives, acompanyades d’una sonoritat molt més pop.

Montgrins és una de les orquestres que actua a Solsona

L’orquestra Montgrins amenitzarà el concert de cobla de la tarda del divendres, 9 de setembre, (17.30h a la plaça Sant Joan), i el posterior ball de nit (23 h a la sala polivalent). Oferirà un espectacle musical amb vocalistes que no deixen indiferent. A l’escenari de la polivalent també hi pujarà, demà, l’orquestra La Nova Blanes (23 h).

Les Anxovetes protagonitzen el concert d'havaneres

El grup Les Anxovetes, caracteritzat per les seves veus íntegrament femenines, oferiran un repertori d’havaneres clàssic i tradicional maridat amb una guitarra i un contrabaix. La formació oferirà cançons fresques en l’actuació de dijous, 8 de setembre, a les 23 h a la plaça del Camp de Solsona.

Música i espectacle per als més petits

El públic infantil i familiar podrà gaudir de diverses propostes. La companyia de circ Capicua portarà l’espectacle Nüshu a la plaça de l’U d’Octubre, divendres (18 h). I la companyia Pop per Xics oferirà un concert d’Els superherois, dissabte a la plaça del Camp (12 h). Aquest any es recuperen també el castells inflables, diumenge al matí al passeig del Pare Claret.