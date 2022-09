Les motos «soviètiques» encara rugeixen a la Vall de Lord després de 30 anys

A Sant Llorenç de Morunys s’organitza cada any una trobada de motos clàssiques única a Catalunya, ja que es centra en la coneguda com a moto «soviètica». Després d’una aturada obligada per la pandèmia, aquest diumenge es va recuperar la tradicional pujada a Busa amb la celebració de la seva 30a edició.

Les soviètiques, tot i que fan pensar en l’antiga URSS, són motos de la marca catalana Rieju que van estar de moda fa unes dècades i es van guanyar aquest sobrenom per la seva resistència i la gran fiabilitat del seu motor. Són unes motos ja clàssiques que a Sant Llorenç de Morunys van tenir molt èxit.

«Quan érem petits ja n’hi havia moltes. A casa dels meus pares per exemple n’hi havia dues i quan jo i els meus amics començàvem a anar amb moto ja se’n veien moltes d’aquest model pel poble», explica Miquel Riu, un dels impulsors de la pujada a Busa.

Riu i els seus amics van pensar en pujar a Busa amb les seves soviètiques quan tenien 17 anys, ara en fa 30. Llavors van ser sis motos. L’any següent van decidir repetir i així es va anar fent any a any fins el punt que el primer diumenge de setembre va quedar establert al calendari com el dia de la pujada a Busa. «Abans ja hi havia moltes motos però arran de la pujada a Busa hi ha gent que les ha buscat i comprat expressament», afirma Riu que afegeix que al poble hi podria haver actualment un centenar d’aquestes motos.

30 anys després, la quantitat de participants ha augmentat. Diumenge, per exemple, van ser 52 persones i 30 soviètiques. Des de fa uns 15 anys la trobada també aixeca interès fora de la comarca. De fet, hi participa gent del Bages, del Berguedà, de l’àrea metropolitana de Barcelona i també d’altres punts de Catalunya com Salou.

Moltes d’aquestes motos ja tenen més de 50 anys i durant el recorregut de 16 km, per camins de terra la majoria, cada any afloren més avaries. «Tenim algunes avaries pel poc manteniment que la gent els hi fa i el terreny també ho dificulta, però això és l’encant de la pujada i la baixada», diu Riu. De fet, diumenge el camí estava ple de bassals per la pluja i això ho va fer encara més emocionant pels participants.