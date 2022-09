La Biblioteca Carles Morató de Solsona s’afegeix aquest setembre als actes de l’Any Viladot amb una exposició, un espectacle teatral i la presentació d’un llibre sobre el polifacètic autor agramuntí, una figura referent de la cultura i la contracultura de Lleida i del conjunt del país. La primera proposta, una exposició itinerant de Joan Puig i Ribera, ja és oberta en l’horari de l’equipament.

Per commemorar el centenari del naixement de l’escriptor Guillem Viladot (1922-1999), el saló de les Homilies d’Organyà acull fins al dia 15 d’aquest mes la mostra «Guillem Viladot, polièdric», centrada en la seva vida i obra. En el mateix espai, el dia 15 de setembre a les set de la tarda la companyia Cassigalls representarà l’espectacle multidisciplinari M’estreno sota la dutxa. Rondar per l’obra poètica de Guillem Viladot. El públic serà convidat a passejar per un món farcit d’estirabots, sentències, inventaris amorosos, lletanies, jocs alfabètics i moments absurds. L’entrada de l’espectacle serà lliure.

Finalment, el dia 23 l’escriptora Teresa Ibars presentarà el seu llibre El silenci de l’angle. Guillem Viladot o el desfici pel jo (Editorial Fonoll, 2022) en un acte presentat per la periodista Noemí Vilaseca. Ibars plasma en aquest assaig una recerca biogràfica sobre el creador d’Agramunt a partir de l’extensa documentació dipositada a l’arxiu de Lo Pardal, la fundació privada dedicada a la difusió de l’obra viladotiana.

Les activitats de l’Any Viladot a Solsona són organitzades per la regidoria de Cultura i la Biblioteca Carles Morató amb la col·laboració del Departament de Cultura, el Servei de Biblioteques, l’Editorial Fonoll i Lo Pardal.