La festa major solsonina d’enguany ha apostat per grups com La Fúmiga o Strombers per protagonitzar els concerts dirigits als joves, que ja han repartit dos terços de les entrades. Els organitza Joventut Solsonina amb el suport de la regidoria de Cultura, igual que el Concurs de Músics al Carrer, que enguany arriba a l’onzena edició.

Les entrades pels concerts són gratuïtes. Però el concert del dia 8 es celebrarà a la Sala Polivalent, per tant, és necessari controlar l’aforament. Per això primer es va obrir el repartiment en físic per la gent del poble durant el cap de setmana, per donar avantatge a la gent local.

Segons fonts de Joventut Solsonina, només en aquest cap de setmana es va entregar un terç de les invitacions. El dilluns es va obrir la reserva per internet i, també en només 48 hores, es va repartir un altre terç de les entrades. Ara per ara, queda l’altre terç, però «no tenim cap mena de dubte que s’acabarà repartint», subratlla Agustí Alcázar, president de l’entitat. El concert del dia 10 tindrà lloc a la plaça del Camp i no ha calgut repartir invitacions. «Només es traslladaria a la Sala Polivalent en cas que plogués», explica Alcázar.

Pel que fa a l’elecció dels grups, es va optar per l’equilibri. Es va decidir portar, cada dia, un grup amb temes propis, com La Fúmiga i Strombers i un grup de versions, com la Banda del Coche Rojo i Hey! Patxucos. L’actuació de dijous a la Sala Polivalent comptarà amb el DJ Marsal Ventura per tancar la festa. «Vam decidir portar a Marsal Ventura perquè sabem que és dels millors DJ’s que hi ha actualment a Catalunya. Aquest any ha actuat al festival TomorrowLand, que és el festival del món de música electrònica i vam decidir que era un bon nom».

La festa major d’aquest any coincideix amb el 10è any del Barramiau, el correbars de Solsona. Per fer-lo cal dur una samarreta específica de l’acte. «Sempre n’haviem fet 150 i aquest any, per l’aniversari, en vam voler fer 250. Es van esgotar en dues hores», ressalta Alcázar.

Pel que fa al concurs de músics, Alcázar explica que es van omplir les places. «Actuaran 7 grups amb molt nivell i creiem que serà un concurs força renyit», afirma.