Lacetània Teatre s’endinsa més en la relació d’amor del bisbe Novell

Més d’un centenar d’espectadors van poder veure l’estrena, dimecres a la nit, de la nova versió de l’obra sobre el bisbe Xavier Novell i la seva renúncia a l’Església. La reinterpretació d’Aleix Albareda incorpora més actors i noves escenes que s’endinsen més en la relació de Novell amb l’escriptora Sílvia Caballol i les reaccions de l’anunci de la seva renúncia.

L’humor i la sàtira segueixen sent els fils conductors de LodelBisbe, tot i que la nova versió ha perdut alguns elements com la interacció amb el públic degut a que el nou escenari ho fa més difícil. La nova obra es va estrenar dimecres i se’n faran quatre sessions més. A diferència de la primera versió, aquestes es duen a terme al Teatre Comarcal de Solsona, que en la primera representació de l’obra tenia la meitat d’aforament. Aquest equipament té més capacitat que el teatre Tatrau, on es va fer la primera versió, però el nou espai ha permès incrementar la quantitat d’espectadors que poden gaudir de l’obra en cada actuació.

La interacció entre Novell i Caballol s’accentua en aquesta obra. La seva relació comença al confessionari i els personatges ens mostren l’evolució de la seva tòrrida relació amb el pas dels mesos fins que Caballol anuncia que està embarassada. És llavors quan el bisbe decideix abandonar el seu càrrec i la seva aspiració d’arribar a ser Papa, per ser pare de dues nenes.

L’anunci genera titulars arreu del món i l’obra fins i tot ens mostra la reacció dels pares del bisbe en una de les escenes que més riures van aixecar entre el públic.

La reacció de l’església a l’anunci de la relació del bisbe amb l’escriptora de novel·les eròtiques també és un dels punts més destacats de l’obra gràcies a la presència de l’exorcista italià del Vaticà i els seus ajudants, que tenen la missió de practicar un exorcisme a la parella per treure’ls el dimoni de dins, o el mateix Papa.

El casament entre Novell i Caballol posa de manifest que el bisbe continua sent una persona d’església malgrat la seva decisió. De fet és ell mateix qui acaba oficiant el casament pel civil tot i les queixes de la seva dona. L’obra finalitza amb l’intent d’exorcisme i un final inesperat amb un Novell que salva a la seva dona convertint-se en un superheroi.

Aquesta versió, que commemora també els 40 anys de la companyia de teatre Lacetània, serà l’última que es centrarà en l’afer Novell i el director assegura que no es faran més sessions que les previstes.