L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys reitera la reclamació que fa a la Generalitat que es construeixi un nou centre educatiu al municipi ja que els actuals equipaments no són suficients per als alumnes i les activitats de l’Institut Escola Vall de Lord.

«No deixarem d’insistir en la necessària construcció d’un nou centre educatiu que permeti ajuntar tota l’activitat lectiva en un mateix edifici», afirma el consistori piteu en un comunicat en el qual apunta també que «esperem que el Departament d’Educació pugui donar prioritat, com abans millor, a la construcció del nostre centre». Els equipaments actuals fan que alguns cursos i activitats s’hagin d’encabir en altres espais amb les conseqüents i necessàries reformes d’aquestes zones.

Un exemple d’un espai que s’ha hagut de reformar per acollir els alumnes de l’Institut Escola és l’ampliació i millora del menjador escolar del centre. Dilluns ja es van estrenar les obres, que s’han realitzat durant aquest estiu. Les obres han servit per engrandir l’espai del menjador i crear una nova aula a la primera planta de l’edifici annex al poliesportiu.

L’ampliació del menjador s’ha fet cap a un espai que actualment estava en desús. També s’ha obert la cuina que estava a l’antic local dels avis i donar-la com a cuina del menjador escolar, ja que també s’ha enderrocat la cuina antiga del menjador. Paral·lelament, s’ha creat una petita aula que, juntament amb la biblioteca situada a l’antiga sala dels avis, fan que tota aquesta planta de l’edifici annex al poliesportiu estigui completament dedicada a l’Institut Escola Vall de Lord.

L’Ajuntament assegura que aquesta actuació no hauria estat possible sense el treball conjunt amb l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) i el centre escolar. De fet, l’AFA també hi ha col·laborat econòmicament amb una aportació de 10.000 euros dirigida a l’execució dels treballs.

L’Institut Escola Vall de Lord es va posar en marxa el curs 2020-2021, o sigui fa dos anys. El nou centre educatiu va néixer de la fusió de l’escola Vall de Lord i l’institut Sant Llorenç de Morunys amb l’objectiu de poder garantir l’escolarització obligatòria completa, ja que fins llavors arribava només fins a 2n d’ESO. Abans de la fusió ja compartien equipaments, però el Departament els va informar de la intenció de construir un nou edifici a l’actual pati del centre. Tot i això, a dia d’avui es desconeix quan es podrà efectuar aquesta obra.