Un cop acabada la festa major de Solsona ara comença el procés de renovació del paviment de la plaça del Camp. Ahir la brigada municipal va començar a retirar tota la decoració que tenia la plaça per la festa major i també el mobiliari urbà, com per exemple els bancs.

Avui ja hi haurà les primeres afectacions al trànsit, que es situaran al tram de vial que va des de la freixera del Passeig fins a la cantonada de la plaça que dona a la carretera de Torà. Això és degut a que es pintarà la senyalització horitzontal per regular el trànsit durant les obres. Un cop acabat això, a partir de demà o dijous, les afectacions seran tal com es va anunciar. Només es permetrà l’accés als veïns i al punt de recàrrega elèctrica.