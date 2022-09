Sant Llorenç estudia obrir la piscina coberta del càmping a la població

L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys estudia la possibilitat d’obrir la piscina coberta del càmping Morunys a la resta de la població del poble. Consistori i càmping han arribat a un acord però l’Ajuntament vol conèixer quants potencials usuaris tindria l’equipament per saber si és viable econòmicament.

«Ja fa temps que ho anàvem mirant perquè sabíem que tenien aquest equipament que estava infrautilitzat», explica l’alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, a Regió7. Ara el càmping ha fet una proposta per poder obrir la piscina a la resta de la població. El càmping posaria les instal·lacions el dia i l’Ajuntament pagaria un lloguer i s’encarregaria de la gestió dels accessos i de les activitats. Els clients del càmping també hi tindrien accés. De fet, la piscina coberta del càmping ja va estar oberta a la població de Sant Llorenç fa uns anys, tot i que la gestió va ser del mateix Càmping Morunys.

Tot i això, per saber si finalment es podrà tirar endavant, «primer hem de saber realment si a la gent li interessa». Per aquest motiu el consistori piteu ha fet una crida a que tothom que estigui interessat en poder ser usuari de la piscina coberta es posi en contacte amb ells abans d’aquest divendres. «De moment ha sortit gent però no suficient», va dir Riu a finals de la setmana passada.

La possibilitat d’utilitzar la piscina coberta també es podria ampliar a la resta de municipis de la Vall de Lord. En tot cas, Guixers i La Coma i la Pedra encara no han assegurat si voldran col·laborar amb aquesta iniciativa ja que estan a l’espera de veure la resposta dels usuaris, segons va explicar l’alcalde de Sant Llorenç.

La matrícula dels nous usuaris tindria un cost de 40 euros excepte pels socis del gimnàs municipal, que no haurien de pagar-ne. Per tenir accés lliure a les instal·lacions els adults haurien de pagar 40 euros al mes, 30 si són socis del gimnàs. Per altra banda, l’entrada d’un dia tindria un cost de 8 euros, 5 pels socis del gimnàs.

La piscina coberta de Sant Llorenç en principi estaria oberta només a veïns de la Vall de Lord i no, per exemple, de Solsona que no tenen aquest equipament.