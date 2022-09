La propietat del Cine Paris troba insuficient l’última oferta de l’Ajuntament

La gent de Solsona no pot anar al cine a la seva ciutat des que va arribar la pandèmia. El Cine Paris, l’únic a Solsona, va tancar les seves portes per culpa de la covid i, malgrat que ja s’ha recuperat la normalitat sanitària, l’equipament continua tancat. L’Ajuntament i la propietat van negociar per poder reobrir el cine, però l’última oferta del consistori no arriba a la demanda de la propietat i ara les negociacions estan en punt mort.

El propietari del Cine Paris, Josep Codina, afirma que el motiu pel que no reobre el cinema és econòmic i apunta que no obrirà «si no surten els números». En aquest sentit l’ajuda de les administracions és una via per poder reobrir l’equipament cultural. En aquest sentit, l’Ajuntament de Solsona ha negociat amb la propietat per poder reobrir el cine però, de moment, no s’ha arribat a bon port. De fet, una recollida de firmes, amb més de 300 signatures, va demanar al consistori l’any passat que prengués la iniciativa de reobrir el cinema, ja que ara el més proper és a Manresa, a 50 km de distància.

La última proposta que va fer l’Ajuntament va ser la de llogar l’equipament, i va convidar a la propietat del cine a que proposés la quantitat econòmica que demanava. Però el consistori assegura que la quantitat que demana «no la podem assumir». «Si ell el dia de demà vol tornar a entrar en negociacions, nosaltres hi entrarem perquè ho considerem important, però amb aquests termes no podem.», va explicar a Regió7 l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, que va recordar que es tracta d’una empresa privada. Per l’altra banda, Codina va assegurar que la proposta que es va fer es basa en el cost que comporta la gestió del cine. Aquesta última reunió va ser a principis d’estiu, i des de llavors no hi ha hagut més trobades i les negociacions continuen encallades.

Codina assegura que «m’agradaria poder tornar a obrir el cine, em faria il·lusió». I és que el Cine Paris és el seu negoci familiar, que va engegar el seu pare i que va funcionar fins la pandèmia.

En les ocasions en què a Solsona s’ha projectat alguna pel·lícula després de la covid-19, s’ha fet al Teatre Comarcal de Solsona, com és el cas del Cicle Gaudí. «Ens va arribar l’oportunitat de poder fer el cicle Gaudí i vam decidir fer-ho al teatre», va apuntar Gisbert. Tot i això detalla que només s’hi farà el que es feia fins ara, projeccions puntuals, i que no s’ha plantejat com un espai per projectar pel·lícules de forma assídua.