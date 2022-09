La comarca del Solsonès acollirà aquest cap de setmana el Festival de Senderisme dels Pirineus junt amb les 11 comarques que integren la marca turística Pirineus (les comarques considerades de muntanya més l’Alt Empordà).

Aquest esdeveniment s’inspira en els walking festivals dels països centreeuropeus, on ja estan molt consolidats. Els festivals combinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills, amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies.

A més de les rutes a peu, les activitats programades permeten conèixer la cultura local a través d’activitats que complementen les caminades. Així mateix, permeten posar en valori donar a conèixer la feina dels guies locals

Al Solsonès dissabte s’ha previst una ruta guiada a càrrec de l’Associació Cultural de la Vall de Lord per la Coma així com una ruta de senderisme de 14,5 quilòmetres pel pont Quebradís guiada per Sílvia Rovira. Al matí, Sàmara Natura i Solsona Experience, conduiran una caminada d’interpretació de la natura i de la història des de Solsona al Castellvell d’Olius.

Pel que fa a diumenge, a partir de les nou del matí tindrà lloc l’activitat de senderisme de Solsona al Miracle, amb l’acompanyament de la guia Sílvia Rovira. Una hora després, el mateix Santuari del Miracle serà el punt de partida de la passejada naturalística i visita a l’espai Natura. Es tracta d’una ruta circular d’uns dos quilòmetres en la qual s’observarà el paisatge i s’anirà identificant la vegetació i la fauna existent en perspectiva a la memòria del paisatge abans dels incendis de l’any 1998.