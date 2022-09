A partir d’aquest setembre, el teatre comarcal de Solsona projectarà mensualment una pel·lícula catalana recent. L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català per adherir-se al Cicle Gaudí, que té per objectiu potenciar el cinema produït al nostre país i apropar-lo al públic de proximitat.

La temporada anual del Cicle Gaudí conta d’un total de deu films, un cada mes, excepte els mesos d’estiu. L’Acadèmia del Cinema Català és qui decideix el títol de cada mes i estableix el preu de l’entrada, que és de 4,5 euros per al públic general i de 3 euros per als col·lectius que es beneficien de condicions especials (carnet Solsonès Jove, Carnet Jove, socis de la Federació d’Ateneus de Catalunya i col·lectius de la tarifa Apropa). Les entrades es podran comprar en línia a la plataforma https://entradessolsones.com/ fins a 12 hores abans de la projecció i, presencialment, a taquilla, a partir de 30 minuts abans.

Les primeres pel·lícules que arriben a Solsona seran la comèdia Escape Room: la pel·lícula, d’Héctor Claramunt, protagonitzada per Joel Joan, el 30 de setembre a dos quarts de deu del vespre; Toscana, de Pau Durà, el 28 d’octubre, i La voluntaria, amb Carmen Machi, el 16 de desembre. Ja se’n poden adquirir les entrades.

La regidoria de Cultura farà una aportació al Cicle Gaudí de 2.299 euros per enriquir l’oferta cultural de la ciutat al llarg de tot l’any i apropar al públic solsoní aquestes produccions recents del circuit estable de cinema català. Si bé s’ha intentat negociar l’opció de llogar la sala del Cinema París, fins ara les condicions fixades per la propietat “no fan viable la seva reobertura amb fons públics”, segons afirma l’alcaldessa, Judit Gisbert. Per això totes les projeccions es faran al teatre comarcal.