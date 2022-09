Comencen les obres per reformar el paviment de la plaça del Camp

Aquesta setmana han començat les obres de la plaça del Camp de Solsona, previstes fins a mitjans de desembre. Durant aquests tres mesos es veurà afectat el trànsit de la zona. Tot i que encara no s’ha fet efectiva l’aplicació de la nova senyalització temporal, les modificacions es començaran a executar aquesta setmana. El dia concret dependrà de les condicions climàtiques, atès que la pluja ha fet endarrerir el marcatge dels nous senyals.

Durant les obres es tancarà el trànsit del tram de la vorera de l’Escola Arrels Primària i se suprimiran les places d’aparcament. L’altre costat de la plaça, tindrà habilitats dos carrils de doble sentit, que connectaran el passeig amb la carretera de Torà i s’hi mantindran alguns pàrquings.

Aquesta fase del projecte «és un tema gairebé estètic», explica Anna Grau, arquitecta de l’Ajuntament de Solsona. Es construirà un nou paviment que anivellarà la plaça i la farà més accessible, es reformarà la xarxa del clavegueram i es construirà un pas elevat que connectarà el passeig amb la plaça, per reduir la velocitat dels vehicles. També se substituiran cinc o sis plataners i es milloraran i ampliaran els escocells.

El concurs del projecte, finançat pels Fons NextGeneration de la Unió Europea, va ser adjudicat el passat 25 de juliol a Estany 2011, SL, empresa solsonina. El pressupost ha estat de 205.699,21 euros amb IVA inclòs, 22.000 euros inferior al pressupost de licitació.

Per informar de les obres, l’Ajuntament de Solsona es va reunir el mes d’agost amb els afectats per les reformes. Alguns dels assistents van explicar ahir a Regió7 que «vam tenir la sensació que a la reunió es va donar tot per fet, en lloc de tenir en compte les necessitats». Tot i això, el consistori afirma que s’ha intentat donar resposta a les demandes. Els veïns podran aparcar els vehicles al seu garatge a través d’una tanca mòbil, que també es podrà desplaçar per utilitzar el punt de càrrega i descàrrega elèctric. Pel que fa als serveis de l’Escola Arrels, els camions podran entrar també al recinte, mentre que s’ha establert una ubicació temporal per l’autobús escolar.

Pels comerciants, s’han mantingut alguns pàrquings davant de comerços, sobretot per la càrrega i descàrrega dels productes. En alguns casos, però, els botiguers expressen que «tenim por que no hi hagi prou espai pels aparcaments, sigui per clients o proveïdors, ja que són essencials perquè sinó el comerç no es pot mantenir viu, com ha passat en altres llocs de la ciutat». Pel que fa a l’Escola Arrels, l’equip directiu afirma que «Ara hi perdem amb el soroll, però hi sortirem guanyant. És una millora per l’entorn de l’escola».

Un cop les obres estiguin finalitzades, el trànsit es tornarà a obrir i es recuperaran els aparcaments. En un futur, està previst continuar la reforma per fer una actuació més global. Tanmateix, Grau apunta que «encara s’ha de detallar i per fer-ho s’obrirà un procés participatiu».