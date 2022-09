L’associació Giga, ubicada a Solsona i que dona suport a persones amb malalties neurodegeneratives i malalties de dany cerebral adquirit així com als seus familiars i cuidadors, estendrà els seus serveis als altres municipis del Solsonès. A més, tenen la voluntat d’ampliar-los també a les comarques veïnes.

L’associació oferirà els serveis que ja funcionen actualment a Solsona, com són els tallers d’estimulació i/o rehabilitació cognitiva per als usuaris i els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) enfocats als familiars i cuidadors. Així mateix, Giga ofereix nous serveis, tant a la capital com a la resta de municipis. Es tracta d’una guia de serveis integrals per a les persones afectades per les malalties que tracten, un curs professionalitzador per a persones cuidadores, impartit a l’octubre tant a Solsona com de forma online, i una prova pilot de telemedicina.

Fins al moment, la telemedicina que s’oferia era una adaptació de les activitats proposades a la plataforma digital de l’Institut Guttmann. A partir d’ara, a més, es faran sessions de GAM en línia, hi haurà xats per poder fer consultes a especialistes i es publicaran vídeos de temes d’interès pels usuaris.

La setmana que ve es duran a terme les primeres sessions informatives als municipis, simultàniament amb una sessió d’un taller d’estimulació i/o rehabilitació cognitiva. La primera serà a Olius, el 19 de setembre a dos quarts de sis de la tarda a la Sala d’Actes de l’Ajuntament. La segona, a Sant Llorenç de Morunys, el dimecres 21 a dos quarts de sis de la tarda al teatre. «Per a nosaltres és important arribar a les zones rurals, les que no tenen tantes opcions» defensa Esther Espluga, treballadora de l’associació.

Per informar la resta de municipis, ahir es va presentar la proposta al Consell d’Alcaldies. Giga va demanar suport als consistoris per la difusió dels serveis als ciutadans de cada municipi, així com espais per poder actuar. Més enllà del Solsonès, l’associació també es vol fer present en altres comarques frontereres com el Bages, el Berguedà, la Segarra, l’Alt Urgell i l’Anoia.