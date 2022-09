Els pantans de Catalunya continuen mostrant una imatge preocupant degut al poc nivell d’aigua que tenen després d’un trimestre molt sec i calorós. Les pluges que han caigut durant l’últim mes han aturat la ràpida pèrdua d’aigua als embassaments de la regió central, que només han perdut al voltant d’un 1% de la seva capacitat en l’últim mes. Així, les pluges encara no han estat suficients perquè els pantans es tornin a omplir.

El pantà de la Baells actualment es troba al 35% de la seva capacitat, mentre que fa un any es trobava al 73%. A mitjans d’agost, però, estava al 36,7% de la seva capacitat, havent-hi una disminució de menys d’un 2% en un mes quan abans, durant juny i juliol, el ritme de descens de l’aigua era molt més alt. La situació és similar a la Llosa del Cavall, que ara es troba al 30% i que durant l’últim mes ha perdut una quantitat similar. Al de Sant Ponç la situació és diferent ja que depèn directament del de la Llosa del Cavall en estar per sota en el curs fluvial. Així, a Sant Ponç la situació encara no és estable ja que mentre que als altres dos pantans només han perdut entre un 1 i un 2% del seu volum d’aigua en l’últim mes, a Sant Ponç ha baixat prop d’un 10%.

Els embassaments del Llobregat en conjunt es troben al 36% de la seva capacitat mentre que fa un any el seu volum era del 75%. Aquest baix nivell es deu a una situació de faltes de pluges que es remunta ja al darrer trimestre de 2020, segons apunten fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a Regió7. L’any passat va ser també molt sec, tot i que durant la primavera es van registrar episodis de pluges que van permetre la recàrrega dels embassaments. No obstant això, la tardor de 2021 i tot el que portem de l’any 2022 ha estat molt sec, amb pluges molt per sota de la mitjana i amb una escassa aportació a les capçaleres que ha fet que els pantans ara estiguin tant buits.

En les últimes setmanes s’han produït pluges, però han sigut intenses, de curta durada i a més han estat concentrades en molts punts locals. Això provocava un increment vertical del cabal d’alguns rius, però als pocs minuts del pas de les pluges, tornaven a la normalitat perquè veníem d’acumular un dèficit pluviomètric de molts mesos, amb cabals d’aigua molt baixos i un terreny molt sec. «Les pluges no han estat suficients per omplir els embassaments però sí han servit per trencar la tendència decreixent i estabilitzar les reserves», apunten fonts de l’ACA.

L’Agència assegura que perquè els embassaments es puguin reomplir amb les pluges, calen episodis de pluges continuats, amb una durada de diversos dies i que vagin aportant aigua a tota la conca, fet que encara no s’ha donat. En aquest sentit la vista està posada a la tardor, quan comença a haver-hi una reducció de consums, finalitzen les campanyes de reg i disminueix la calor. Paral·lelament, també és una de les èpoques de l’any amb més pluges i això pot afavorir a la recuperació dels pantans.