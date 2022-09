El nord del Solsonès serà l’escenari de la caminada popular de Canalda per última vegada. Enguany, a més, es realitza com a homenatge a Ramon Pujantell, qui durant més de vint anys va ensenyar els camins i racons de la zona com per exemple l’avenc de Montserrat Ubach.

La caminada popular de Canalda es va posar en marxa el 2001. Enguany serà una ruta amb dos possibles itineraris. El més senzill és de 13 km, i el moderat, de 15 km.