Judit Gisbert compleix 365 dies com a alcaldessa de Solsona en un any de canvis

Judit Gisbert compleix avui un any com a alcaldessa de Solsona. El 18 de setembre de 2021 va agafar el relleu de David Rodríguez per convertir-se en la primera dona alcaldessa en la història de la capital solsonina. «Faig una valoració molt positiva de l’any tot i que és veritat que necessites temps per adaptar-te i possiblement no ho acabes de fer mai», explica Gisbert a Regió7.

La batlle va entomar el càrrec després que Rodríguez acceptés una altra responsabilitat a la Generalitat de Catalunya. Portava només tres anys com a regidora «i hi havia un munt de coses a aprendre. L’estiu ja el vaig compartir amb el David per saber com funcionava tot, però hi ha centenars de coses que passen en el dia a dia de l’Ajuntament i que acabes gestionant amb l’experiència i el coneixement que tens en aquell moment», explica.

Tot i ser la primera alcaldessa de Solsona, Gisbert no volia que això suposés un pes afegit. «Que sigui jo alcaldessa no hauria de fer-me veure diferent a un home que és alcalde», destaca.

Només arribar, va haver de gestionar un dels canvis més importants que hi ha hagut a Solsona en els últims anys, la posada en marxa del porta a porta. «Vam tenir un inici complicat. El diumenge abans hi havia tanta brossa al costat dels contenidors que ni es veien. Aquell dia vaig pensar que potser no ens en sortiríem», reconeix Gisbert. Tot i això ara se sent satisfeta amb la valoració del sistema: «molta gent que potser abans et deia que no ho tiréssim endavant, ara ens diu que esta funcionant i que és més còmode. Però no deixem de treballar i de vetllar perquè sabem que tenim alguns punts calents que no acaben d’arrencar i que hem de millorar».

Un altre projecte que s’ha tancat durant l’últim any és l’estrena del nou edifici de l’escola El Vinyet, una obra esperada. Tot i això es va estrenar a falta d’unes millores a l’entorn que no han arribat encara. «Estem en contacte amb la Diputació de Lleida i a l’espera de que acabi el projecte definitiu de la rotonda. Paral·lelament estem fent el disseny d’un parc infantil que volem posar a fora del centre», afirma l’alcaldessa.

D’altra banda, no s’han pogut tirar altres projectes endavant com és el cas de l’Illa Cultural: l’Ajuntament va rebutjar els fons europeus que finançaven part del projecte ja que el cost es va encarir i el consistori no es podia fer càrrec de la resta. «Potser és un paper continuïsta perquè nosaltres com a grup que ens vam presentar a les municipals portàvem un programa i vam fer un pla de mandat concret. És veritat que si el repasses segurament l’acabarem sense poder-lo complir tot: els dos anys de covid han fet molt mal», remarca Gisbert.