Un grup de veïns recuperen el cementiri de Tentellatge, abandonat des del 1958

La recuperació del patrimoni històric és el principal motiu que va fer que un grup de veïns de Navès s’organitzés aquest estiu per recuperar un dels elements patrimonials del municipi que s’havien anat perdent amb el temps, com és el cas del cementiri de Tentellatge,

Tentellatge és una de les 9 parròquies històriques de Navès i també una de les que més ha patit el despoblament. Actualment, de fet, només hi ha dues cases habitades dins del terme de la parròquia. El cementiri, situat a prop de l’església de Sant Martí, va ser construït l’any 1912, però a partir del 1958 va quedar en desús com molts altres de Catalunya. La situació, però, es va agreujar, ja que durant la dècada dels 90 el cementiri va ser espoliat i es van perdre molts dels elements que el configuraven.

Per evitar perdre del tot el cementiri, un grup de veïns es van unir per recuperar-lo. La idea va sorgir el 6 d’agost. Es tractava de fer un seguit d’actuacions. S'havia de netejar l’interior del cementiri, ja totalment ocupat per rebolls i bardisses, i l’exterior immediat, així com tancar parets per evitar humitats i reposar els elements més identificadors del cementiri. Paral·lelament, també es va fer una nova creu del pedró i es va reparar la porta de ferro forjat.

L’actuació va durar poc més d’un mes i els seus impulsors van decidir celebrar-ho recuperant també el tradicional aplec de les figues que es feia el 18 de setembre. Així, aquest diumenge més de 100 persones van participar en la festa. El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, va beneir el cementiri i va presidir els actes conjuntament amb l’alcalde de Navès, Josep Maria Casafont. De fet, durant l’acte es va omplir l’església de Sant Martí, que és la més gran de municipi de Navès amb més de quatre-cents metres quadrats. La majoria d’assistents eren descendents de famílies oriündes de Tentellatge o dels voltants.

El mateix grup de veïns que va recuperar el cementiri són els mateixos que fa dos anys van realitzar la restauració de l’església de Sant Feliu de Lluelles amb el mateix objectiu, el de recuperar el patrimoni històric del món rural i evitar que es perdi.