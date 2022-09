L’Ajuntament de Solsona ha posat a concurs l’execució de les obres de rehabilitació del local on se situaran les noves dependències de la Policia Local del municipi. És l’últim pas, a l’espera de l’adjudicació, per poder fer efectiu el trasllat del cos municipal al nou local, ja que l’actual ha quedat petit.

La nova comissaria estarà situada al número 31 del carrer Llobera. Així, la Policia Local de Solsona continuarà al nucli antic però amb unes dependències més àmplies i més ben connectades. Actualment, les dependències es troben a un local de planta baixa del carrer de la Regata de Solsona, al número 1. És un espai que ha quedat petit per les necessitats actuals del cos policial i que, per tant, no pot donar la funcionalitat requerida per aquest tipus de servei. Hi ha una falta d’espai destinat a serveis administratius i també a zones d’emmagatzematge de material.

Amb la reforma del nou local es preveu que la nova comissaria disposi d’un espai d’arxiu, un magatzem i una zona d’aparcament dels vehicles policials. De fet, el nou local tindrà l’accés a peu pel carrer Llobera, dins del nucli antic de Solsona, però n’hi haurà un altre per als vehicles de la policia que donarà al Vall Calent per poder sortir ràpidament amb vehicles a les vies de fora del nucli antic. El projecte, a concurs des d’ahir, té un pressupost estimat de 200.000 euros amb IVA inclòs i un termini d’execució de 4 mesos des de l’inici de les obres.

La voluntat de fer la comissaria al número 31 del carrer Llobera és vigent des del 2019, quan l’Ajuntament va destinar 166.000 euros per comprar aquest immoble, on abans hi havia les antigues oficines de La Caixa. Tot i que estava previst fer les obres durant el 2021, finalment es va ajornar l’execució de les obres, ja que es van destinar més recursos a l’entrada en funcionament del sistema porta a porta. Ara, però, sembla que el projecte ja s’ha desencallat i que aquest 2022 començaran les obres de la nova comissaria de la Policia Local de Solsona. Tot i això, no estarà en marxa fins al 2023. Actualment, al local hi ha l’oficina ambiental que es va posar en marxa amb el porta a porta.