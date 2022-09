Entitats sobiranistes solsonines van organitzar dijous passat una taula de diàleg amb motiu del cinquè aniversari de l’1 d’octubre. El col·loqui ...i ara on queda Ítaca? tenia l’objectiu de compartir visions diferents del present i futur de Catalunya. L’acte es va celebrar a les vuit del vespre a la Sala Polivalent de Solsona.

L’ANC de Solsona, Òmnium Cultural del Solsonès, el Debat Constituent, el casal popular La Fura i el CDR Solsonès van ser els promotors de l’acte, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat. Per una banda, hi va haver l’assistència de polítics: Albert Botran, diputat al Congrés dels Diputats per la CUP; Joan Canadell, membre del Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya i Dinonís Guiteras, alcalde de Moià i portaveu d’ERC a la Diputació de Barcelona.

Per altra banda, també hi van participar activistes polítics com Anna Arqué, portaveu de la International Comission of European Citizens i vocal de les Primàries Catalunya; Jordi Pesarrodona, membre de l’ANC, i Jordi Arcarons, secretari general d’Òmnium Cultural. Es comptava també amb la presència de Bruna Ruhí, encausada pel tall de les vies de l’AVE durant les protestes de l’1 d’octubre del 2018, que es va excusar per motius personals.

El col·loqui va analitzar la globalitat del moviment independentista de forma cronològica. Noemí Vilaseca, periodista solsonina, va moderar la taula rodona. En el primer bloc, enfocat al passat, es va recordar i celebrar la força popular de l’1 d’octubre del 2017. Albert Botran va recalcar que «va ser fruit d’un moviment que venia de molt lluny, va ser una gran acumulació que va esclatar». Es va coincidir que després de la vaga general del 3 d’octubre hi va haver una disminució progressiva de la unitat que va portar a la situació actual. Jordi Arcarons va destacar que «va ser per falta de formació».

A la segona part es va fer una anàlisi general del present, que va centrar-se en el sentiment de frustració i desànim generalitzat. Anna Arqué va apuntar que, «a més de represaliats, hi va haver un poble que es va mullar en la seva vida personal». El full de ruta per assolir la independència va ser el bloc que més debat va generar. Jordi Pesarrodona va explicar que «des de l’ANC no creiem en la taula rodona i proposem aplicar la DUI al segon semestre del 2023». Des de la mateixa entitat, s’estan organitzant una sèrie de conferències per conèixer l’opinió dels ciutadans sobre el camí a seguir, així com una conferència nacional. L’activista també va fer un reconeixement «als advocats que han ofert els seus serveis gratuïts als represaliats».

Dinonís Guiteras, per la seva banda, va posar el focus en «la diferència que hi ha entre ara i aquell moment, que és que ens vam acceptar». Joan Canadell va recordar que «ja hi ha un full de ruta i un acord de govern, però simultàniament s’hauria de preparar un embat». A escala general, es va posar sobre la taula la necessitat d’unir forces, ampliar la base, buscar nous actors i lideratges i la possibilitat de celebrar un nou referèndum.

Per continuar amb l’aniversari de l’1 d’Octubre, s’ha organitzat un bus per anar a la manifestació de Barcelona que sortirà de l’estació d’autobusos de Solsona a la una del migdia. Les inscripcions es poden fer a Cal Davesas i a la Perruqueria Adelina.