Després de dos anys de pausa per la pandèmia, Solsona recupera la programació lúdica dedicada als infants de primària i les seves famílies amb la cinquena edició del Solxicsona, que surt íntegrament al carrer. Hi haurà una sessió de cinema a la fresca, el dissabte primer d’octubre al vespre, i prop d’una desena de tallers i jocs i un concert de rumba a càrrec de Landry, el diumenge 2 al matí. Totes les propostes seran gratuïtes i es concentraran al nucli antic i al Vall Calent.

Després del llarg parèntesi causat pel confinament i les restriccions derivades de la pandèmia, enguany s’aposta pels actes a l’aire lliure. D’aquí que el lema de la cinquena edició sigui «Solxicsona a peu de carrer!».

La primera convocatòria serà el dissabte primer d’octubre a dos quarts de nou del vespre. La plaça de Ramon Llumà acollirà la sessió de cinema a la fresca Els Croods: una nova era. En cas de pluja, la projecció es traslladarà al teatre comarcal.

L’endemà, de deu a dotze del migdia, la cita serà a la plaça de Palau i el Vall Calent, on es podrà participar en tallers de maquillatge de cares, xapes, globoflèxia, manualitats, jocs del món i de fusta i material de circ. També hi haurà un racó per llegir en una biblioteca mòbil. Finalment, a dos quarts d’una del migdia a la plaça Major, començarà el concert de rumba de Daniel Landry i la seva banda per presentar el seu últim disc, Atreveix-te. Landry el Rumbero torna a Solsona en l’agenda que enceta la seva nova etapa com a Landry.

Col·laboren en el cinquè Solxicsona la UBIC, El6, el centre d’acollida L’Estrella i la biblioteca Carles Morató.