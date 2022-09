Durant les properes hores desapareixerà la terbolesa de l’aigua de boca que ha arribat als domicilis de Solsona, segons informa el Servei Municipal d’Aigua, després d’un nou episodi produït aquest cap de setmana des de la captació del riu Cardener a causa de les tempestes. Alguns ciutadans probablement tardaran més a disposar d’aigua neta fins que no gastin la reserva del propi dipòsit.

Tot i que es va deixar de bombar aigua per evitar que entrés a la xarxa la terbolesa provinent del riu, dissabte al vespre els operaris van decidir reprendre el bombeig ja que s’havien gastat les reserves dels dipòsits de Rotxés i perillava l’abastiment –normalment hi ha reserves per a un dia i mig, com és habitual. Això va fer que es passés a una terbolesa de 15 NTU (tres vegades superior al recomanable). Per aquest motiu també es va apujar el nivell de cloració de l’aigua.

De totes maneres, els tècnics asseguren que l’aigua que ha subministrat la xarxa municipal de Solsona no suposa cap risc per a la salut, tal com confirmen les anàlisis que se’n fan diàriament.

Aquest matí l’aigua ha recuperat els paràmetres normals amb un nivell inferior a 5 NTU. El del cap de setmana ha estat el segon episodi de terbolesa que experimenta l’aigua de Solsona des de final d’agost. Tot i això, aquesta vegada els nivells han estat més baixos als d’aleshores.