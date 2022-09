En la seva segona edició, el circuit artístic en aparadors de Solsona Mira l’Art, que se celebrarà del novembre al gener, ampliarà el nombre d’artistes i espais.

Ara per ara, hi ha 18 autors de la comarca confirmats, mentre que l’any passat hi van participar tretze. Per aquest motiu la regidoria de Cultura fa una darrera crida abans de tancar la convocatòria el dia 30 d’aquest mes. És previst que enguany es mostrin treballs de pintura, il·lustració, ceràmica i escultura.