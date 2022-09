El Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Navès reclamen que no es deixi de banda la millora del tram de la C-26 entre Navès i Montmajor, és a dir, el que forma part de la província de Lleida.

La carretera C-26 serveix per connectar les capitals del Solsonès i del Berguedà, però fa anys que els municipis que la utilitzen en reclamen una millora. Durant els últims mesos s’han dut a terme actuacions en diversos trams d’aquesta via. Es tracta del tram entre Montmajor i Avià, el tram entre Avià i Berga i, paral·lelament, també s’ha actuat en un tram de la carretera B-420 entre Navès i Montmajor. Tot i això, l’alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, creu que la Generalitat no té previst actuar en el tram de la C-26 que forma part del Solsonès i per això reclama que no es deixi de banda.

Sembla, però, que s’ha tornat a activar. Demà hi ha prevista una reunió al Consell Comarcal del Berguedà, on assistiran representants del Departament de Territori de la Generalitat, dels Consells del Berguedà i Solsonès i dels ajuntaments afectats per les obres. «S’avança a Barcelona però volem que s’activi a Lleida», va apuntar la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, durant l’últim ple.

Per altra banda el batlle de Navès, Josep Maria Casafont, va recordar que ja es va fer un projecte per actuar en aquest tram però que mai es va treure l’execució del mateix a exposició pública i que ara està caducat. Per això espera actualitzar-lo i poder disposar en el futur d’una carretera digne que connecti les dues comarques.