L’equip d’El 6 (Servei d’intervenció Socioeducativa del Solsonès), que treballa amb infants, joves i famílies i els acompanya en els diferents processos de creixement personal, reprendrà l’espai de trobada i de relació on les famílies i els infants podran compartir l’experiència de la criança en un entorn lúdic i educatiu, a partir del proper 19 d’octubre. Aquest espai està dedicat a la petita infància –infants de 0 a 2 anys– i a les seves famílies per acompanyar, donar suport i eines per a la criança de l’infant i del seu propi entorn.

Les propostes i activitats pedagògiques que s’oferiran durant aquest nou curs van en total consonància amb el moment vital i de desenvolupament psicomotriu dels infants participants. L’espai de joc està dissenyat i pensat perquè els infants facin les seves primeres descobertes. Aquest espai inclou safates d’experimentació sensorial, infraestructura per afavorir el moviment lliure, racó de contes i instruments musicals, entre altres. Per a les famílies i/o persones que en tenen cura, esdevé un lloc d’intercanvi per compartir amb altres adults les inquietuds i experiències en un moment vital de molta intensitat. Espai Cucanya és un projecte que va iniciar el seu pas en conferències sobre diversos aspectes de la criança com són els rols parentals, el joc com l’ofici de l’infant, els vincles afectius i els hàbits saludables, entre d’altres, les quals van gaudir d’una bona acollida. Aquelles famílies que vulguin formar part d’aquest espai es poden inscriure, de forma gratuïta, a partir del dia 3 d'octubre de 9 a 13 hores al local "EL SIS" situat al carrer de Llobera número 14, de Solsona. Per a qualsevol dubte o més informació s'hi pot contactar a través del telèfon 973483465 o bé a l’adreça de correu electrònic elsis@elsolsones.cat. Aquesta iniciativa del Consell Comarcal del Solsonès i El 6 compta amb la col·laboració i el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.