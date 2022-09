Volem Feina crea una marca amb roba feta a partir de peces en desús

El grup Volem Feina ha estrenat aquest dimarts la seva nova botiga Zona R al carrer Castell conjuntament amb la seva primera marca de roba pròpia. Es tracta de Deres, una marca de roba i complements confeccionats a través de peces de roba que han quedat en desús. L'objectiu d'aquest pas endavant és continuar amb la tasca social de donar feina a persones vulnerables o amb risc d'exclusió social.

La nova botiga Zona R està situada al número 32 del carrer Castell, a l'eix comercial de Solsona. Abans, però, havia estat durant vuit anys al número 7 del mateix carrer, en un local de més petites dimensions. L'objectiu d'aquest canvi és poder ampliar la botiga així com reforçar la presència a l'eix comercial de la ciutat i donar vida al nucli antic. L'establiment, més ampli i més modernitzat, disposa de roba, complements i articles de segona mà mantenint encara els valors de l'economia social, solidària i circular. Amb la nova botiga Volem Feina es proposa l'objectiu de créixer i donar continuitat al seu projecte social.

L'estrena de la botiga coincideix amb la de la marca de roba Deres. Es tracta d'un projecte pensat per donar una sortida creativa i original a roba en desús i alhora contribuir a reduir l'entrada de residus a l'abocador comarcal. Les peces de roba que formen part de la nova marca es dissenyen seguint la tècnica coneguda com upcycling, que consisteix en crear peces de vestir i complements a partir de trossos de roba en bon estat combinats amb la creativitat.

El president del Patronat de la Fundació Volem Feina, Rossend Mujal, ha destacat que amb la nova botiga es reforça l'objectiu del grup que és donar feina a les persones vulnerables o en risc d'exclusió social de Solsona i comarca. Fins ara Volem Feina tenia la botiga de roba, la de mobles i també s'encarrega de fer la recollida porta a porta del Pi de Sant Just, però ara fa un pas més endavant.

L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha destacat la tasca que fa Volem Feina a Solsona i ha posat en valor el fet d'apostar per l'economia circular. "La societat ha d'anar més cap al format de reciclar o compartir", ha assegurat Gisbert.

Amb la posada en marxa de la nova botiga Zona R i de la marca de roba Deres, el grup Volem Feina donarà feina a 8 persones a través de la recollida de roba dels vuit contenidors taronja que hi ha distribuïts per Solsona, Olius i Llobera; el disseny i la confecció de les peces de roba i la gestió de la botiga, tot i que no descarten ampliar aquests serveis si la resposta de la població és bona.